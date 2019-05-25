بالوثيقة.. تفاصيل قرار سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء

وجاء في القرار إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية العشرين المنعقدة بتاريخ 21 / 5/ 2019 حث الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة سحب يد الموظف ممن تم احالته الى المحكمة المختصة (جنح او جنايات) عن احدى جرائم الفساد المالي والاداري لمدة لا تتجاوز (60) يوما ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة، الا اذا وجد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بان اعادته الى الوظيفة السابقة مضر بالمصلحة العامة او مؤثر على حسم الدعوى، وذلك من خلال نوع وعدد القضايا المحال عنها، فينسب الى وظيفة اخرى".من جهته، اكد النائب محمد الغزي ان "الكتاب هو تاكيد، كون قانون انضباط موظفي الدولة ينص على عدة عقوبات ومنها سحب اليد لحين إكمال التحقيق او في حالة وجوده بالمنصب يؤثر على سير التحقيق وسلامته"، مبنيا ان "ما جاء بهذا الكتاب هو فقط تأكيد على العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القانون النافذ".