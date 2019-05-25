أكثر من ربع مليون عراقي دخلوا السعودية لأداء مناسك العمرة

وبحسب الاحصائية فأن مؤشر وزارة الحج والعمرة السعودية اظهر دخول 269,554 عراقيا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة ليحل العراق بالمرتبة التاسعة بعد ماليزيا واليمن والجزائر وتركيا. وسجل المؤشر إصدار 259,463,7 تأشيرة حتى تاريخ 18 رمضان لهذا العام، حيث جاء مجموع القادمين إلى المملكة 943,964,6 معتمراً.



واشار إلى تواجد 317,245 معتمرا في المدينة المنورة فيما سجلت مغادرة 697,039,6 بعد أن أدوا العمرة والزيارة. واشار إلى تواجد 317,245 معتمرا في المدينة المنورة فيما سجلت مغادرة 697,039,6 بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

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