الحشد يعلق على حرائق صلاح الدين امس: ليست مفتعلة

واضاف ان "هذه الحرائق هي من مخلفات المزارعين بعد أكمال حصادهم"، مشيرا الى انه "تمت السيطرة على الحرائق بالكامل".
يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التوةاصل الاجتماعي تناقلت امس الجمعة، بان عناصر في تنظيم داعش هاجموا منطقة الخضيرة في المحافظة وقتلوا ثلاثة مزارعين واصابة ثلاثة اخرين فيما قاموا باحراق مساحات زراعية واسعة.
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