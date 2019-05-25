الحشد يعلق على حرائق صلاح الدين امس: ليست مفتعلة

وقال أمر لواء التاسع بالحشد المتواجد بصلاح الدين حاكم الجبوري في حديث لـ الخليج 365، ان "حقيقة الحرائق التي حدثت في محافظة صلاح الدين امس باراض زراعية ليس مفتعلة مثل ماتناوله بعض القنوات والوكالات".واضاف ان "هذه الحرائق هي من مخلفات المزارعين بعد أكمال حصادهم"، مشيرا الى انه "تمت السيطرة على الحرائق بالكامل".

يذكر ان عددا من وسائل الاعلام ومواقع التوةاصل الاجتماعي تناقلت امس الجمعة، بان عناصر في تنظيم داعش هاجموا منطقة الخضيرة في المحافظة وقتلوا ثلاثة مزارعين واصابة ثلاثة اخرين فيما قاموا باحراق مساحات زراعية واسعة.

