النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات النفطية لشهر نيسان

وأضاف، أن "الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان كانت 2 مليون و570 ألف برميل، بايرادات بلغت 173 مليوناً و513 ألف و13 دولاراً، فيما بلغت كمية الصادرات من حقل القيارة 783 ألفاً و598 برميلاً بإيرادات بلغت 27 مليوناً و251 ألفاً و971 دولاراً".
وأشار جهاد، إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (67,514) دولاراً"، موضحاً أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".
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