مصدر محلي: المصادقة على المرعيد انهى عمل خلية الازمة في نينوى

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "إكمال إجراءات انتخاب والمصادقة على محافظ نينوى الجديد دفع خلية الأزمة إلى إنهاء أعمالها، كونها كلفت بممارسة أعمالها خلال الشهرين الماضيين من أجل تصريف الأعمال فقط"، مبينا ان "مجلس محافظة نينوى ما يزال يشهد انقساما بشأن المحافظ الجديد الذي يرفضه ما لا يقل عن عشرة أعضاء بالمجلس".وتوقع أن "تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الصراعات في نينوى، بعد أن فقدت بعض القوى المؤثرة نفوذها لصالح حزب المحافظ الجديد".

وبعد إقالة محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق العبارة التي راح ضحيتها أكثر من 200 عراقي بين وفاة ومفقود، في آذار الماضي، شكلت الحكومة العراقية خلية أزمة لإدارة المحافظة، برئاسة رئيس جامعة الموصل مزاحم الخياط، وعضوية كل من قائد عمليات الجيش في نينوى نجم الجبوري، وقائد شرطة المحافظة اللواء حمد النامس.