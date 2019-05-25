تحالف القوى بدأ بحراك لحسم الوزارات ومصدر يكشف عن تقديم مرشحين لوزارتين

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "تحالف القوى العراقية بدأ حراكاً واسعاً لحسم موضوع الوزارات الشاغرة"، مبيناً أنّ "التحالف عقد عدّة اجتماعات بشأن ملف الحقائب الشاغرة والدرجات الخاصة، وأنّه اتفق على تمسّكه بحقيبتي الدفاع والتربية".واضاف المسؤول أن "هناك أربعة مرشحين للحقيبتين يجري التحالف مباحثات لاختيار اثنين منهم لتقديمهما كمرشحين رسميين للحقيبتين، وأنّ الأيام المقبلة ستشهد حسم المرشحين"، مشيرا الى أنّ "قادة التحالف بدأوا بإجراء اتصالات مع رئيس الحكومة، لتقديم المرشحين له، ومن ثم يتم التصويت عليهما داخل قبة البرلمان".

وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، في 13 ايار الحالي، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.



فيما اعلن النائب محمد الكربولي، عن تشكيل تحالف القوى العراقية وحل المحور، متعهدا بعدم التخلي عن اهل نينوى.