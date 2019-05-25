واضاف المسؤول أن "هناك أربعة مرشحين للحقيبتين يجري التحالف مباحثات لاختيار اثنين منهم لتقديمهما كمرشحين رسميين للحقيبتين، وأنّ الأيام المقبلة ستشهد حسم المرشحين"، مشيرا الى أنّ "قادة التحالف بدأوا بإجراء اتصالات مع رئيس الحكومة، لتقديم المرشحين له، ومن ثم يتم التصويت عليهما داخل قبة البرلمان".
وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، في 13 ايار الحالي، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.
فيما اعلن النائب محمد الكربولي، عن تشكيل تحالف القوى العراقية وحل المحور، متعهدا بعدم التخلي عن اهل نينوى.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف القوى بدأ بحراك لحسم الوزارات ومصدر يكشف عن تقديم مرشحين لوزارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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