وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات من المواطنين من مختلف المناطق تجمعوا، مساء اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".
وكان مصدر في الشرطة قد أفاد، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
وكان مصدر في الشرطة قد أفاد، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر المئات يتوافدون الى ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرة التي دعا اليها الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.