المئات يتوافدون الى ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرة التي دعا اليها الصدر

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "المئات من المواطنين من مختلف المناطق تجمعوا، مساء اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها مقتدى الصدر".

وكان مصدر في الشرطة قد أفاد، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

