هداف الدوري الممتاز يخطف الأنظار الخليجية

2019-05-24 | 16:29
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خطف نجم الكرة العراقية ولاعب نادي الشرطة علاء عبد الزهرة، الانظار العربية مجددا بعد تصدره لقائمة الهدافين في الدوري المحلي الممتاز برصيد ثلاثة وعشرين هدفاً من خمس وعشرين مباراة وصناعته لتسعة أهداف .
واوضح أن "هناك رغبة حقيقية من الناديين للظفر بخدمات الزهرة سيما بعد القمة الجماهيرية التي جمعت فريقه بالمنافس القوة الجوية والتي تمكن فيها الزهرة من تسجيل هدفي الشرطة متصدر الدوري العراقي".
الزهرة نجح بتسجيل ثمانية وستين هدفاً في اخر ثلاثة مواسم الأمر الذي زاد من رغبة الأندية بالتنافس للظفر بخدماته لتدعيم صفوفها، وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أن رغبته بالاحتراف كبيرة في ظل مايقدم من مستويات ضمن الدوري العراقي الممتاز .
الجدير بالذكر أن صاحب الثلاثين ربيعا خاض مئة وأربع عشرة مباراة دولية مع أسود الرافدين مسجلا ثمانية عشر هدفاً كما نجح في الموسم الماضي بخطف لقب الهداف مع ناديه الزوراء قبل الانتقال إلى القيثارة الخضراء لمواصلة هوايته المفضلة بهز الشباك.
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