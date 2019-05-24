هداف الدوري الممتاز يخطف الأنظار الخليجية

وذكر مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، أن "علاء عبد الزهرة تلقى عرضين عربيين بين الدوريين الإماراتي والسعودي للموسم المقبل ".

واوضح أن "هناك رغبة حقيقية من الناديين للظفر بخدمات الزهرة سيما بعد القمة الجماهيرية التي جمعت فريقه بالمنافس القوة الجوية والتي تمكن فيها الزهرة من تسجيل هدفي الشرطة متصدر الدوري العراقي".



الزهرة نجح بتسجيل ثمانية وستين هدفاً في اخر ثلاثة مواسم الأمر الذي زاد من رغبة الأندية بالتنافس للظفر بخدماته لتدعيم صفوفها، وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أن رغبته بالاحتراف كبيرة في ظل مايقدم من مستويات ضمن الدوري العراقي الممتاز .

الجدير بالذكر أن صاحب الثلاثين ربيعا خاض مئة وأربع عشرة مباراة دولية مع أسود الرافدين مسجلا ثمانية عشر هدفاً كما نجح في الموسم الماضي بخطف لقب الهداف مع ناديه الزوراء قبل الانتقال إلى القيثارة الخضراء لمواصلة هوايته المفضلة بهز الشباك.