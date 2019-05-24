بالفيديو: الشارع العراقي يوصي ساسته بعدم الانحياز الى طهران او واشطن

وفي هذا السياق، يسعى العراق الى ان يكون لاعبا اساسيا مشاركا بالتهدئة بين الجار الاسلامي والمتنفذ بالعالم لابعاد مصالحه عن الضرر اذ ما اشتد الخلاف والاحتدام بين طرفي الصراع .
وفيما تشير التطورات المتسارعة بالأحداث لبدء انفراج الازمة من خلال تدخل بعض الاطراف، تتوجه اخرى نحو احتمالية نشوب حرب خاطفة بين الطرفين، خصوصا وأن التصعيد الأميركي يقابل بتشدد إيراني للتعبير عن رفضه للاذعان للضغوط الأميركية، من خلال التهديد بغلق مضيق هرمز وتدمير المصالح الأميركية في المنطقة.
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