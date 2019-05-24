البنك المركزي يعلن الموافقة على مشروع اعادة تأهيل خمسة جسور في بغداد

وقال المركزي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "من أجل تعزيز الواقع العمراني لجسور بغداد وحفاظاً على ما تحمله من ارث حضاري وجمالي مهم في ذاكرة العاصمة الحبيبة، قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والمصارف وشركات الصرافة العراقية، في اجتماعهم الدوري الذي عقد في مبنى البنك المركزي يوم الخميس الموافق ٢٣ أيار الجاري، الموافقة على مشروع إعادة تأهيل جسور (باب المعظم، الأحرار، الشهداء، السنك، الأئمة)".



واضاف، "كما تم تخصيص المبالغ اللازمة لإنجاز عملية التأهيل وبالتنسيق مع وزارتي الإسكان والكهرباء وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد لإنجاز المشروع خلال الأربعة اشهر القادمة".



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