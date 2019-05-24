4 أطعمة كفيلة لمحاربة التعرق الزائد في فصل الصيف!

ولتفادي هذه المشكلة نقدم اليك بعض الأطعمة الفعالة جدًا في محاربة التعرق الزائد، أدخليها الى نظامك الغذائي!

• الخضروات والفواكه





من أفضل الأطعمة المحاربة للتعرق الزائد وذلك نظرًا لاحتوائها على كمية وفيرة من الماء، هذا وتحتوي على عناصر غذائية كثيرة. من أفضل الأطعمة في هذا السياق، القرنبيط، والبروكلي، والباذنجان.



كما وأنّ البطيخ والعنب من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ومن الألياف، من دون أن ننسى أنّ هذه الأطعمة سهلة الهضم ولا تسبب أي مشاكل هضمية.

• الألبان والأجبان والحليب





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تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم على تنظيم درجة حرارة الجسم وبالتالي تمنع التعرق. وانطلاقًا من هنا، أدخلي الألبان والأجبان والحليب الى نظامك الغذائي اليومي.

• زيت الزيتون

يساهم زيت الزيتون في تنظيم عملية الأيض والهضم وبذلك يكافح زيادة درجة حرارة الجسم ويمنع التعرق المفرط.

• الشوفان

بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف. وبما أنه قليل الدهون يستطيع الجسم هضمه بسهولة وسرعة كبيرة لذلك لا يضطر الجسم الى التعرق لهضمه.