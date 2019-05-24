5 قتلى و13 جريحا بانفجار قرب مسجد أثناء صلاة الجمعة في باكستان

وذكرت مصادر في الشرطة الباكستانية، أن الانفجار وقع قرب مسجد "رحمانية" أثناء صلاة الجمعة، وألحق أضرارا بالمنازل القريبة منه. وطوقت الشرطة المنطقة بينما نقل رجال الإنقاذ الجرحى إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج، فيما لم ترشح أي معلومات عن طبيعة الانفجار وما إذا كان عملا إرهابيا.

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