مدرب الشرطة يحمل نفسه مسؤولية الخسارة امام القوة الجوية

2019-05-24 | 10:56
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حمل مدرب نادي الشرطة، نيبوتشا يوفوفيتش، نفسه مسؤولية الخسارة امام القوة الجوية بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشعب الدولي بقمة لقاءات الاسبوع التاسع من المرحة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وبين ان "الفريق وبعد ان تأخر بهدفين في الربع الاول من المباراة عاد من جديد وتمكنا من تنظيم الصفوف وتحصلنا على عدد جيد من الفرص لكن عجلة اللاعبين وغياب التركيز عنهم تسبب بضياعها وبالتالي ضياع نقاط المباراة".
وأضاف ان "لعبة كرة القدم هي لعبة الفوز والخسارة ويجب علينا تقبل الامر وتنظيم الصفوف والتحضير للمباريات المقبلة كوّن ان الخسارة ليست نهاية المطاف فالبطولة ما زالت في أيدينا سيما ونحن نتقدم بفارق ستة نقاط عن اقرب المنافسين وسنقاتل حتى الرمق الأخير لحصد اللقب".
وبهذه النتيجة تجمد رصيد الشرطة عند النقطة ٦٧ نقطة في صدارة الترتيب بفارق ٦ نقاط عن القوة الجوية الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد ٦١ نقطة.
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