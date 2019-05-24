وأضافت نصيف، أن "التدخل الذي حصل بقضية محافظ كركوك السابق نسفت كل الجهود التي بذلت سابقا واعادتنا للمربع الأول، وجعلت كل جهود مكافحة الفساد ومتابعته الى اي مكان تتلاشى"، لافتة الى أن "في حال كان صحيحا وجود تدخلات حكومية من اجل اطلاق سراح كريم فهو خطأ كبير وكان الاولى من مجلس مكافحة الفساد التصدي لهكذا ملفات ويمنع اي تدخلات حكومية مع الشرطة الدولية".
وذكرت مصادر صحفية، ان السلطات الأمنية اوقفت في مطار رفيق الحريري ببيروت، الثلاثاء (21 ايار 2019)، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء اللبناني الذي أطلق سراحه، الاربعاء 22 ايار 2019، مع منعه من السفر، بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تحذر من انهيار الثقة مع الانتربول في حال التدخل لاطلاق سراح كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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