نائبة تحذر من انهيار الثقة مع الانتربول في حال التدخل لاطلاق سراح كريم

وقالت نصيف في حديث لـ الخليج 365، "ما يقال عن اطلاق سراح نجم الدين كريم افقدت ثقة عملنا لعشر سنوات مع الشرطة الدولية (الانتربول)"، مبينة ان "جهود كبيرة بذلت لوضع ثقة الانتربول بقرارات القضاء العراقي وقد اثمرت تلك الجهود على تسليمنا عدة مطلوبين من بينهم فلاح السوداني وزياد القطان الذي كان عاملا في وزارة الدفاع".وأضافت نصيف، أن "التدخل الذي حصل بقضية محافظ كركوك السابق نسفت كل الجهود التي بذلت سابقا واعادتنا للمربع الأول، وجعلت كل جهود مكافحة الفساد ومتابعته الى اي مكان تتلاشى"، لافتة الى أن "في حال كان صحيحا وجود تدخلات حكومية من اجل اطلاق سراح كريم فهو خطأ كبير وكان الاولى من مجلس مكافحة الفساد التصدي لهكذا ملفات ويمنع اي تدخلات حكومية مع الشرطة الدولية".

وذكرت مصادر صحفية، ان السلطات الأمنية اوقفت في مطار رفيق الحريري ببيروت، الثلاثاء (21 ايار 2019)، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء اللبناني الذي أطلق سراحه، الاربعاء 22 ايار 2019، مع منعه من السفر، بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى لبنان.