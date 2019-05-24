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كويكب يقترب من الأرض غدا بسرعة رهيبة

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وأوضحت الوكالة أن الكويكب يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض مساء غدا السبت، ويمكن رؤيته بوضوح حتى يوم 27 أيار الجاري، إذ أنه نوع نادر من الكويكبات المزدوجة له قمر تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس في 188 يومًا.

يذكر أنه تم اكتشاف الكويكب لأول مرة قبل عشرين عاما، وفقًا لوكالة ناسا، فإن الكويكب لن يمر على مقربة من الأرض مرة أخرى حتى عام 2036.

صنف مركز كوكب الأرض الصغير التابع لمرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية 1999 KW4 باعتباره "كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا" لأنه سينتقل قريبًا نسبيًا من الأرض. ومع ذلك، فإن الكويكب سيمر فقط بما يقرب من 3.2 مليون ميل من الأرض، أي حوالي حوالي 13 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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