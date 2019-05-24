كويكب يقترب من الأرض غدا بسرعة رهيبة

يذكر أنه تم اكتشاف الكويكب لأول مرة قبل عشرين عاما، وفقًا لوكالة ناسا، فإن الكويكب لن يمر على مقربة من الأرض مرة أخرى حتى عام 2036.
صنف مركز كوكب الأرض الصغير التابع لمرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية 1999 KW4 باعتباره "كويكبًا يحتمل أن يكون خطيرًا" لأنه سينتقل قريبًا نسبيًا من الأرض. ومع ذلك، فإن الكويكب سيمر فقط بما يقرب من 3.2 مليون ميل من الأرض، أي حوالي حوالي 13 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.
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