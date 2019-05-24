طهران بانتظار اول زيارة لرئيس حكومة ياباني

وتأتي الأخبار عن احتمال هذه الزيارة المفاجئة لآبي إلى طهران وسط مواجهة متوترة بين إيران والولايات المتحدة، وبعد زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى اليابان الأسبوع الماضي.
ومن المحتمل أن يبحث آبي زيارته المحتملة لإيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور اليابان يوم السبت.
يذكر أنه لم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1978.
ومن المحتمل أن يبحث آبي زيارته المحتملة لإيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيزور اليابان يوم السبت.
يذكر أنه لم يزر أي رئيس وزراء ياباني إيران منذ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1978.
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