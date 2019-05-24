عُمان: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

وقال علوي في حديث نشرته جريدة الشرق الاوسط، "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران". وأضاف أن "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره"، مؤكدا أن "الطرفين الأميركي والإيراني يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

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