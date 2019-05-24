امانة بغداد تصدر توضيحا بشأن الحفاظ على المواقع الأثرية والدينية

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها "ابدت تفهمها لبعض المناشدات التي تطلب منها الحفاظ على بعض المواقع الأثرية والدينية"، مبينة أن "هذه المواقع هي من اختصاص مؤسسات اخرى بذلت جهودا كبيرة للحفاظ عليها التي تمثل تاريخ وحضارة بغداد وتراثها، ومن هذه المؤسسات الأوقاف السني والشيعي والمسيحي ووزارة الثقافة وهيئة التراث والاثآر وغيرها من المؤسسات".



وأكدت الأمكانة سعيها، لـ "الحفاظ على هذه المواقع بالتنسيق والعمل المشترك مع المؤسسات الاخرى، ويسرها متابعة اي مطلب ومناشدة وبذات الوقت ترجو المواطن والمسؤول والشخصيات النخبوية ان لا تبخس حق المؤسسات الاخرى في مناشداتهم ومطالبتهم بحماية هذه المرافق التي تمثل حضارة وارث بغداد".

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