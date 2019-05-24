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تناولوا هذه الأطعمة لمعالجة مشاكل البنكرياس

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ولكن عوامل عدة قد تؤدي الى إلحاق الضرر بالنكرياس، ومع مرور الوقت تصبح هناك مشاكل في الوظيفة الرئيسية له.

وبالتالي، فإنّ تناول الفواكه والخضراوات الكاملة له فوائد هامة في هذا الخصوص. كما وأن الحصول عليها في صورة عصير يعد أيضا وسيلة لتحسين الصحة العامة، وكذلك تحسين صحة بعض الأعضاء، بما في ذلك البنكرياس.


أطعمه مفيدة لصحة البنكرياس

- الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب

- البروكلي

- القرنبيط

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- الفاصوليا

- العدس

- العنب الاحمر والتفاح

- التوت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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