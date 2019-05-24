تناولوا هذه الأطعمة لمعالجة مشاكل البنكرياس

ولكن عوامل عدة قد تؤدي الى إلحاق الضرر بالنكرياس، ومع مرور الوقت تصبح هناك مشاكل في الوظيفة الرئيسية له.

وبالتالي، فإنّ تناول الفواكه والخضراوات الكاملة له فوائد هامة في هذا الخصوص. كما وأن الحصول عليها في صورة عصير يعد أيضا وسيلة لتحسين الصحة العامة، وكذلك تحسين صحة بعض الأعضاء، بما في ذلك البنكرياس.



- الخضراوات الورقية الداكنة، مثل السبانخ والكرنب

- البروكلي

- القرنبيط

Advertisements

- الفاصوليا

- العدس

- العنب الاحمر والتفاح

- التوت