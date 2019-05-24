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ظريف يزور بغداد غدا السبت

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وقالت المصادر، ان "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة بغداد يوم غد السبت"، مبينة أن ظريف "سيبحث مع عدد من المسؤولين العراقيين تطورات الاوضاع في البلدين والمنطقة".

هذا ولم يصدر اي تصريح رسمي في العراق او ايران حتى الان حول هذه الزيارة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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