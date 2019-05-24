ظريف يزور بغداد غدا السبت

وقالت المصادر، ان "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعتزم زيارة بغداد يوم غد السبت"، مبينة أن ظريف "سيبحث مع عدد من المسؤولين العراقيين تطورات الاوضاع في البلدين والمنطقة".
هذا ولم يصدر اي تصريح رسمي في العراق او ايران حتى الان حول هذه الزيارة .
هذا ولم يصدر اي تصريح رسمي في العراق او ايران حتى الان حول هذه الزيارة .
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