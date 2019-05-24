الحكيم يتحدث عن القضية الفلسطينية وتعيين بعثيين بالخارجية

وبشأن تعيين موظفين ينتمون لحزب البعث في الوزارة، اكد ان "39 موظفا في الخارجية أحيلوا للجنة تدقيق المساءلة والعدالة منذ ٢٠١٦"، لافتا الى ان "رئيس جهاز المخابرات اكد لي سلامة موقف الـ٣٩ موظفا من إجراءات المساءلة".
وتابع ان "لجنة المساءلة والعدالة في وزارة الخارجية ضعيفة جدا"، موضحا ان "تسعة موظفين في الخارجية ينتظرون موقفهم من هيئة المساءلة".
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