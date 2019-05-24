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الحكيم يتحدث عن القضية الفلسطينية وتعيين بعثيين بالخارجية

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وقال الحكيم في حوار مع برنامج حق الرد الذي تبثه فضائية السومرية ان "حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل لا يعني التطبيع مع تل ابيب"، مبينا ان "القمم العربية المتعاقبة كانت مؤيدة لمبادرة حل الدولتين". واضاف ان "العراق لم يعترف حتى الان بجنوب السودان عندما اقر حل الدولتين"، مشيرا الى انه "لم يعتف ايضا بدولة كوسوفو حتى هذه اللحظة".

وبشأن تعيين موظفين ينتمون لحزب البعث في الوزارة، اكد ان "39 موظفا في الخارجية أحيلوا للجنة تدقيق المساءلة والعدالة منذ ٢٠١٦"، لافتا الى ان "رئيس جهاز المخابرات اكد لي سلامة موقف الـ٣٩ موظفا من إجراءات المساءلة".

وتابع ان "لجنة المساءلة والعدالة في وزارة الخارجية ضعيفة جدا"، موضحا ان "تسعة موظفين في الخارجية ينتظرون موقفهم من هيئة المساءلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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