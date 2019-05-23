الحكيم يكشف تفاصيل زيارة ترامب لعين الاسد واسباب عدم لقائه عبد المهدي

وقال الحكيم في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "زيارة الرئيس الامريكي الى العراق لم تكن غير معلنة، اذ ابلغني رئيس الوزراء بهذه الزيارة منذ العاشرة صباحا ليوم زيارة ترامب وقال لي انه سيزور قاعدة عين الاسد من اجل الاحتفال مع الجنود الامريكيين هناك"، مبينا ان "عبد المهدي كلفني بابلاغ رئيس الجمهورية ايضا بهذه الزيارة".واضاف الحكيم، أنه "بعد ذلك بدأنا في بحث آليات الاستقبال والاجتماع وكيفية الاستفادة من هذه الزيارة، وقمنا بالتواصل مع السفارة الامريكية ببغداد لبحث هذه الامور"، مشيرا الى انه "كان من المفترض ان يذهب رئيس الوزراء لاستقبال ترامب في القاعدة، وكانت الزيارة من المفترض ان تستمر لثلاث ساعات، الا ان الجانب الامريكي ابلغنا ان الزيارة ستستمر لمدة ساعتين فقط، والوقت المقرر للقاء عبد المهدي هو 15 دقيقة".وتابع الحكيم، أن "عبد المهدي رفض فكرة اللقاء بعد مشاورته لمستشاريه الذين ابلغوه ان 15 دقيقة غير كافية للجلوس على طاولة واحدة وبحث عدد من القضايا والاجندات مع الرئيس الامريكي"، لافتا الى ان "قرار عبد المهدي بعدم الذهاب الى قاعدة عين الاسد هو حفظا لسيادة العراق".

واوضح الحكيم، أنه "بعد ذلك تم الاتفاق مع الجانب الامريكي على ان يكون هناك اتصال هاتفي بين عبد المهدي وترامب، وتم ذلك واستمرت المكالمة لثمانية دقائق"، لافتا الى ان "ترامب اخبر عبد المهدي بأنه ينتظره في واشنطن بعد ان امتدح العراق وحكومته الجديدة".

