وتابع الحكيم، أن "عبد المهدي اخبر بومبيو ان العراق تربطه علاقة قوية مع ايران وله مصالح اقتصادية معه مثل استيراد الكهرباء والغاز بالاضافة الى العلاقات السياسية المميزة، لذا فإن ايران لها خصوصة عند العراق".
واضاف الوزير، أن "عبد المهدي اخبر بومبيو ايضا ان العراق يريد ان يبقى في موقع بحيث لا يتأثر من هذه الازمة"، لافتا الى ان "بومبيو اخبر عبد ان المهدي ان العراق بلد مهم بالنسبة للولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يكشف عن ما دار بين عبد المهدي وبومبيو خلال زيارة الاخير للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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