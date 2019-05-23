الخنجر يزور المجمع الفقهي لكبار العلماء





واضاف انه "كان في استقبال الخنجر الشيخ احمد حسن الطه كبير علماء المجمع وعدد من العلماء الكرام والشيوخ الإجلاء"، مشيرا الى ان "المأدبة حضرها عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي والشخصيات ووجهاء مدينة الأعظمية". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بدعوة من المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء والدعوة والإفتاء، حضر خميس الخنجر رئيس تحالف المحور الوطني مأدبة إفطار في مقر المجمع بجامع الإمام الأعظم إبي حنيفة النعمان في بغداد".واضاف انه "كان في استقبال الخنجر الشيخ احمد حسن الطه كبير علماء المجمع وعدد من العلماء الكرام والشيوخ الإجلاء"، مشيرا الى ان "المأدبة حضرها عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي والشخصيات ووجهاء مدينة الأعظمية". من جانبهم قدم كبار علماء المجمع الفقهي والمشايخ شكرهم للخنجر على تلبيته الدعوة ودعمه المتواصل للمجمع.



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