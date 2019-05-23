نائب عن ديالى يتهم المحافظ بمنع موظفي مكتبه من الدخول لديوان المحافظة

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظ ديالى مثنى التميمي أصدر قرار يقضي بمنع مدير وموظفي مكتبي من الدخول الى ديوان المحافظة في بعقوبة"، مبينا ان "هذا الاجراء يهدف الى منع إيصال مخاطباتنا الرسمية للديوان والحصول على المعلومات الخاصة بالملفات التي نتابعها".



واضاف "أننا ندين بشدة هذا الإجراء الذي يعتبر مخالفة قانونية، كونه يعيق ممارسة المهام الرقابية لمجلس النواب العراقي على مؤسسات الدولة والإشراف على عملها لتصحيح مساره"، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ"التدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأمر لتنفيذ المادة 15/اولا من قانون 13 لمجلس النواب العراقي 2018 والتي تتيح للنائب ان يخاطب جميع الجهات التنفيذية على ان تكون ملزمة بالاجابة خلال 15 يوما وبخلاف ذلك تقام دعوى جزائية وفقا للمادة 329 من قانون العقوبات".





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