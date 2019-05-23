المحكمة الاتحادية ترد على تصريح للنائب السابق وائل عبد اللطيف

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما ذكره النائب السابق وائل عبد اللطيف عبر احد الفضائيات مساء اليوم عن وفاة عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي عبود التميمي غير صحيح".
واضاف، انه "في حال غياب احد قضاة المحكمة فان هناك قاضيين احتياط في المحكمة الاتحادية العليا صدر لهما مرسومان جمهوريان".
ونفت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاربعاء، الانباء التي أوردتها بعض وسائل الاعلام عن وفاة القاضي عبود التميمي، مبينة ان القاضي التميمي بحالة صحية جيدة.
واضاف، انه "في حال غياب احد قضاة المحكمة فان هناك قاضيين احتياط في المحكمة الاتحادية العليا صدر لهما مرسومان جمهوريان".
ونفت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاربعاء، الانباء التي أوردتها بعض وسائل الاعلام عن وفاة القاضي عبود التميمي، مبينة ان القاضي التميمي بحالة صحية جيدة.
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