فانكوفر يستعين بنجمه العراقي للاعلان عن الذكرى السنوية للقب 1979

وسيكون 16 لاعباً من فريق '79 حاضرين قبل انطلاق المباراة.
في الفترة التي تسبق المباراة، سيقدم ملعب BC Place، الذي يستضيف المواجهة، عددًا محدودًا من التذاكر كل يوم خميس في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي مقابل 19.79 دولاراً.
وبعد المباراة، تتم دعوة المشجعين للانضمام إلى لاعبي فريق عام 1979 للمشاركة في الاحتفال بقاعة مشاهير BC الرياضية من الساعة 9:30 مساءً حتى 11:30 مساءً بتوقيت كندا.
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