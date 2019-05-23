فرنسا تبدأ بتنفيذ خطتها لتوطين أيزيديين عراقيين

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"الخليج 365" من لندن: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم عن مغادرة 132 أيزيديا من مطار أربيل العراقي الشمالي إلى مدينة تولوز الفرنسية لإعادة توطينهم هناك ضمن برنامج أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأت في تولوز اعادة توطين 132 من أفراد الطائفة الأيزيدية في العراق بإشراف المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة ضمن برنامج "القبول الإنساني" الذي أطلقه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخرا.

وقالت المنظمة في تقرير الخميس تسلمت ""الخليج 365"" نصه، إن الرئيس ماكرون قد اتبع هذه السياسة بدعم من الناشطة الأيزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 والتي دافعت عن النساء الأيزيديات "المغلوب على امرهن في جميع أنحاء العالم".

وقد تم لفت الانتباه إلى هذه المبادرة مطلع الشهر الحالي خلال حفل توقيع بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الفرنسية في باريس وكانت نادية مراد من بين الحاضرين.

وفي هذا الصدد، قال دومينيك ماس القنصل الفرنسي العام في أربيل للعائلات الأيزيدية المغادرة "جئنا اليوم لرؤيتكم وانتم متوجهون في رحلتكم الجديدة إلى فرنسا".. مؤكدًا بالقول "ستحصلون على الحماية والأمن والتعليم والدعم الطبي والاجتماعي في فرنسا".

وبعد مرور خمس سنوات على اجتياح تنظيم داعش لمنطقة سنجار العراقية الشمالية معقل مجتمع الأيزيديين في العراق ستتم إعادة توطين 28 عائلة أيزيدية في فرنسا فيما لايزال هناك عدد كبير من أفراد المجتمع الأيزيدي في حالة نزوح بما في ذلك مئات العائلات التي هربت إلى جبل سنجار في عام 2014 بعد بدء هجمات داعش على المنطقة.

أيزيديون هاربون من داعش إلى جبل سنجار منتصف 2014

وبصدد المبادرة التي اطلقها الرئيس ماكرون هذه، قال جيرارد وايت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق "نحن ممتنون لدعم الحكومة الفرنسية لهذه الفئة الضعيفة من الأيزيديين الذين مر أغلبهم بمحنة مؤلمة.

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وأشار إلى أنّ المنظمة الدولية للهجرة في العراق ستواصل مساعدة جميع المواطنين العراقيين النازحين بما في ذلك الأيزيديون سواء الذين ما زالوا في مناطق النزوح أو في موطنهم الأصل لغرض تسهيل إعادة إدماجهم بشكل مستدام".

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في العراق أن فرقها قامت بمساعدة الأسر الأيزيدية قبل مغادرتها إلى تولوز من خلال توفير وسائل لنقلهم من دهوك إلى أربيل والإقامة في أربيل وإجراء الفحوص الطبية. كما نظمت الفرق أيضا جلسات متعلقة بالتوجيه الثقافي للأسر المغادرة، اضافة إلى تسهيل الرحلة الجوية من العراق إلى فرنسا لهذه الأسر.

وقال السفير إريك شيفالييه مدير المركز الفرنسي للأزمات الذي اشرف على رحلة الأسر الأيزيدية إلى فرنسا "مع هبوط الطائرة بهذه المجموعة من الأسر الأيزيدية في تولوز والمناطق المحيطة بها، فإن المنظمات الفرنسية المحلية غير الحكومية مستعدة لمساعدتها على تسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد تعهدت العام الماضي بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز برامج إعادة التوطين لنقل الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية إلى أوروبا عبر طرق آمنة.

توطين الأيزيديين ضمن خطة أوروبية أشمل

وأطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة برنامجاً لإعادة توطين 50 ألف شخص في أوروبا حتى نهاية عام 2019.

وبحلول الشهر الحالي، فقد تجاوزت تعهدات الدول الأوروبية بإعادة توطين الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية هذا الرقم، حيث تعهدت كل من ألمانيا وفرنسا بإعادة توطين 10 آلاف شخص لكل منهما وأعلنت السويد التزامها بإعادة توطين 8850 شخصاً، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستعيد توطين 8800 شخص في إطار البرنامج.

يشار إلى أنّ مكتب انقاذ المختطفين الأيزيديين قد كشف في الثالث من مايو الحالي عن احصائية له معتمدة لدى الأمم المتحدة تشير إلى أنّ عدد الأيزيديين في العراق كان نحو 550 الف نسمة وعدد النازحين من جراء غزوة داعش منتصف عام 2014 نحو 360 الف نازح وعدد الضحايا القتلى في الايام الاولى من دخول داعش 1293 شخصا.

وأوضح أن عدد الايتام نتيجة دخول التنظيم هم كالاتي :الايتام من الاب 1759والايتام من الام 407 والايتام من الوالدين 359 والاطفال الذين والداهم بيد داعش 220 مشيرا إلى أنّ المجموع الكلي للايتام يبلغ 2745.

وأضاف المكتب أن عدد المقابر الجماعية المكتشفة في قضاء سنجار حتى الان بلغ 80 مقبرة جماعية، إضافة إلى العشرات من مواقع المقابر الفردية".. لافتا إلى أنّ "عدد المزارات والمراقد الدينية التي تم تفجيرها من قبل داعش بلغ 68 مزارًا .

وأشار إلى أنّ "عدد الذين هاجروا إلى خارج العراق يقدر بأكثر من 100 الف، بينما بلغ عدد المختطفين 6417 توزعوا بواقع 3548 للاناث و2869 للذكور".. موضحا ان "اعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش هم 3451 توزعوا بواقع 1178 للنساء و337 للرجال و1010 للاطفال الاناث و926 للاطفال الذكور، فيما بلغ عدد الباقين 2966 توزعوا بواقع 1360 للاناث و1606 للذكور .

يشار إلى أن تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العراقي الشمالي والقرى الأيزيدية المجاورة لجبل المدينة في الثالث من أغسطس عام 2014، واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بهم الاعدام وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم في أسواق النخاسة واستخدم النساء للاستعباد الجنسي.





