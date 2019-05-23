اعتقال شخص قتل زوجته واصاب ابنه واطلق النار على قوة امنية بواسط

وأضاف أنه "تم توجيه الفصيل التكتيكي المدرب على احدث طرق الاقتحامات والمجهز باحدث الاسلحة والوسائل والمعدات حيث تم تطويق المنزل ومداهمته واستخدام الغاز المسيل للدموع وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في جريمة القتل واعترف صراحة بارتكابه الجريمة".
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