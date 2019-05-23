اعتقال شخص قتل زوجته واصاب ابنه واطلق النار على قوة امنية بواسط

وقال الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وردنا اخبار عن قيام شخص في قضاء الاحرار في منطقة ريفية بقتل زوجته واصابة ابنه في دارهم في احد المناطق الريفية وبعد توجه مفارز الشرطة المحلية قام باطلاق النار على هذه المفرزة من فوق الدار بعد ان احكم اغلاق المنزل واستمر باطلاق النار على كل شخص يتقرب من الدار".

وأضاف أنه "تم توجيه الفصيل التكتيكي المدرب على احدث طرق الاقتحامات والمجهز باحدث الاسلحة والوسائل والمعدات حيث تم تطويق المنزل ومداهمته واستخدام الغاز المسيل للدموع وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في جريمة القتل واعترف صراحة بارتكابه الجريمة".