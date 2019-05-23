الإعلام الامني يعلن تفاصيل انفجار القائم

وقالت الخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "لاحق لخبر الاعتداء إلارهابي الذي حصل بواسطة عجلة مفخخة نوع كيا حمل والتي كانت مركونة في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي محافظة الانبار، حيث أسفر الحادث عن احتراق عجلة نوع دوسري تابعة للحشد الشعبي داخل كراج غسل وتشحيم ومقتل سائق العجلة واصابة صاحب الكراج ومنتسب".
واعلن قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد الدليمي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في القضاء.
واعلن قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد الدليمي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في القضاء.
يشار الى ان محافظة الانبار تتمتع باستقرار امني ملحوظ الا انها تشهد بين فترة واخرى خروقات امنية تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية.
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