الاتحاد الآسيوي يعلن موعد وملعب مباراة ذوب آهن والنصر

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2019-05-23 | 17:47
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اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن موعد وملعب مباراة ذوب آهن الايراني امام النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
واكد الاتحاد الاسيوي عبر موقعه الرسمي، أن "مباراة ذوب آهن الايراني والنصر العيودي ستقام على الاستاد العربي في الدوحة في الـ29 من آيار الجاري".
يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.
واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.
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