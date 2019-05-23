الاتحاد الآسيوي يعلن موعد وملعب مباراة ذوب آهن والنصر

وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، لكن الاتحاد الاسيوي قرر تأجيل المباراة ونقلها من ملعب كربلاء الدولي، بسبب الاوضاع في المنطقة.

واكد الاتحاد الاسيوي عبر موقعه الرسمي، أن "مباراة ذوب آهن الايراني والنصر العيودي ستقام على الاستاد العربي في الدوحة في الـ29 من آيار الجاري".



يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية السعودية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.

واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.

