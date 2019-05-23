صالح يصل الى عمان في زيارة رسمية

وذكرت وكالة "بترا" الاردنية في خبر لها أن "الملك عبدالله الثاني استقبل في مطار ماركا العسكري الرئيس العراقي برهم صالح، لدى وصوله إلى عمان اليوم الخميس".

واضافت الوكالة، "كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة".

