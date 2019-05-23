صالح يصل الى عمان في زيارة رسمية

واضافت الوكالة، "كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة".
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