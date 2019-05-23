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صالح يصل الى عمان في زيارة رسمية

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وذكرت وكالة "بترا" الاردنية في خبر لها أن "الملك عبدالله الثاني استقبل في مطار ماركا العسكري الرئيس العراقي برهم صالح، لدى وصوله إلى عمان اليوم الخميس".

واضافت الوكالة، "كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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