وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ( 12) لسنة 2018". يشار الى أن مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يُنهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.