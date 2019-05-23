مجلس النواب يصوت على قانون الادارة المالية الاتحادية

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته، اليوم، على قانون الادارة المالية الاتحادية".

يشار الى أن مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.