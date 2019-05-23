وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته، اليوم، على قانون الادارة المالية الاتحادية".
يشار الى أن مجلس النواب عقد، اليوم الخميس، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يصوت على قانون الادارة المالية الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.