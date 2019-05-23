هل سيكون جوارديولا مدرباً ليوفنتوس؟ .. محامي السيتي يجيب

وقال غالاسي في حديثه لسكاي سبورت، ترجمته الخليج 365، إنه "بصفتي عضوًا في مجلس إدارة مانشستر سيتي، فوجئت للغاية اليوم بقراءة اخبار انتقال جوارديولا الى يوفنتوس".

وتابع، أن "المدرب يرغب في البقاء ولديه عقد آخر لمدة عامين ولو كان يوفنتوس يرغب بضم المدرب، كان ينبغي عليهم الاتصال بنا، ووفق المعطيات لن يكون هناك عرضاً من الفريق الايطالي في غضون أيام قليلة، لان الأمر لا أساس له من الصحة تماماً".



واوضح أن "إرادة جوارديولا هي البقاء، بيب محترف بشكل استثنائي، بصراحة لا نفهم لماذا يجب أن يتدخل النادي لشرح حقيقة معينة"، مشيراً إلى أنه "تحدثت مع نيدفيد هذه الأيام وكنا نتمازح وقلت له اتركوا بيب ودعوه يستمتع بالعطلة".

وكانت شبكة "راديو سبورتيفا"، قد زعمت أن جوارديولا توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي يوفنتوس من أجل تدريب الفريق الإيطالي بدءًا من الموسم المقبل.