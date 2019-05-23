تعرف على الخطة الامنية لديربي العاصمة بين القيثارة والصقور

ووضعت القوات الامنية خطتها الخاصة بالمباراة التي ستقام في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وفيما يلي الخطة الامنية للديربي، حيث سيتم المباشرة بها في تمام الساعة السابعة مساءً:

1- القطع من جهة زيونة يكون من أمام مدينة بغداد المائية.



2- من جهة ساحة الاندلس ، القطع يكون قرب تقاطع مستشفى الواسطي أو ما يسمى تقاطع السفارات.

3- تم تحديد 25 شخصا لكل فريق يسمح لهم بالدخول إلى المقصورة الرئيسية.

4 - يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير مسجل في استمارة المباراة إلى باحة غرف تبديل الملابس.

5 - يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير مسجل في استمارة المباراة إلى داخل الملعب أو مناطق جلوس المدربين والاحتياط.

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6 - يمنع منعا باتا دخول رؤساء الروابط التشجيعية بسياراتهم الشخصية إلى داخل الملعب.



7- إعطاء الصلاحيات الكاملة للقوات الأمنية في منع اي شخص يحاول أن الدخول إلى الملعب دون أن يكون لديه باج يسمح له بالدخول أو بطاقة المباراة.

8 - تقرر أن يسلك الفريقان طريق وزارة الداخلية (شارع التسفيرات) ذهابا وايابا، وتكون الحافلتان محميتين بسيارات نجدة، لمنع الاعتداء على أي منهما من قبل البعض.

9- 1500عنصر امني سيكلفون بواجب المباراة.. منهم 500 عنصر ( مكافحة الشغب ) و9 سرايا تابعة للاتحادية والباقي قوات أمن الملاعب.

10 - يمنع منعا باتا رفع اليافطات التي تحمل كلمات مسيئة.