تعرف على الخطة الامنية لديربي العاصمة بين القيثارة والصقور

وفيما يلي الخطة الامنية للديربي، حيث سيتم المباشرة بها في تمام الساعة السابعة مساءً:
1- القطع من جهة زيونة يكون من أمام مدينة بغداد المائية.
2- من جهة ساحة الاندلس ، القطع يكون قرب تقاطع مستشفى الواسطي أو ما يسمى تقاطع السفارات.
3- تم تحديد 25 شخصا لكل فريق يسمح لهم بالدخول إلى المقصورة الرئيسية.
4 - يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير مسجل في استمارة المباراة إلى باحة غرف تبديل الملابس.
5 - يمنع منعا باتا دخول اي شخص غير مسجل في استمارة المباراة إلى داخل الملعب أو مناطق جلوس المدربين والاحتياط.
6 - يمنع منعا باتا دخول رؤساء الروابط التشجيعية بسياراتهم الشخصية إلى داخل الملعب.
7- إعطاء الصلاحيات الكاملة للقوات الأمنية في منع اي شخص يحاول أن الدخول إلى الملعب دون أن يكون لديه باج يسمح له بالدخول أو بطاقة المباراة.
8 - تقرر أن يسلك الفريقان طريق وزارة الداخلية (شارع التسفيرات) ذهابا وايابا، وتكون الحافلتان محميتين بسيارات نجدة، لمنع الاعتداء على أي منهما من قبل البعض.
9- 1500عنصر امني سيكلفون بواجب المباراة.. منهم 500 عنصر ( مكافحة الشغب ) و9 سرايا تابعة للاتحادية والباقي قوات أمن الملاعب.
10 - يمنع منعا باتا رفع اليافطات التي تحمل كلمات مسيئة.
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