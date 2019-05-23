مجلس النواب يرفع جلسته حتى اشعار اخر

يشار الى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم الخميس، على السماح بتمثيل المسيحين والايزيدين والصابئة والكرد في لجنة الشهداء، وانهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات، فضلا عن تصويته على قانون الادارة المالية الاتحادية.
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