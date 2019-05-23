أعضاء في مجلس المحافظة أشاروا الى أن هذه الأرقام ليست كافية في ظل وجود أعداد كبيرة من المحاضرين، كاشفين عن صرف مبالغ مالية للمحاضرين في حال عدم شمولهم بهذه الدرجات.
وتعمل وزارة التربية بالضغط على بعض الجهات المعنية لزيادة الدرجات الوظيفية للحد من ظاهرة البطالة التي يعاني منها الخريجون، لا سيما ان الوزارة تعرضت خلال العام الحالي الى موجة من الانتقادات ولعل أبرزها قضية طبع المناهج الدراسية خارج البلاد.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الحكومة توافق على تعيين 14 ألف تدريسي على ملاك التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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