اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو: الحكومة توافق على تعيين 14 ألف تدريسي على ملاك التربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعضاء في مجلس المحافظة أشاروا الى أن هذه الأرقام ليست كافية في ظل وجود أعداد كبيرة من المحاضرين، كاشفين عن صرف مبالغ مالية للمحاضرين في حال عدم شمولهم بهذه الدرجات.

وتعمل وزارة التربية بالضغط على بعض الجهات المعنية لزيادة الدرجات الوظيفية للحد من ظاهرة البطالة التي يعاني منها الخريجون، لا سيما ان الوزارة تعرضت خلال العام الحالي الى موجة من الانتقادات ولعل أبرزها قضية طبع المناهج الدراسية خارج البلاد.


يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الحكومة توافق على تعيين 14 ألف تدريسي على ملاك التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا