



وصوت مجلس محافظة نينوى، في 13 ايار 2019، على تولي منصور المرعيد منصب المحافظ، بحصوله على 28 صوتا. وحصلت الخليج 365، نسخة من المرسوم الجمهوري رقم 28 والذي صدر اليوم الخميس، 23 ايار 2019، ونص على تعيين منصور مرعيد عطية الجبوري بمنصب محافظ نينوى على أن ينفذ المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.وصوت مجلس محافظة نينوى، في 13 ايار 2019، على تولي منصور المرعيد منصب المحافظ، بحصوله على 28 صوتا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية يصادق على تولي المرعيد محافظا لنينوى/ وثيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.