الجبهة التركمانية تقدم سؤالاً إلى عبد المهدي بشأن 'اعتقال' محافظ كركوك السابق

وقال الصالحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجبهة التركمانية العراقية صدمت سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن قضية اعتقال المحافظ السابق نجم الدين كريم من قبل الانتربول في مطار بيروت الدولي، وهل ستتم إعادته إلى العراق، وهل هناك وساطات حكومية لإطلاق سراحه، وان القضايا المتعلقة فيها قضايا فساد مالي ونزاهة وقضية تمس الأمن القومي العراقي".يذكر أن وسائل إعلام تداولت، أمس الأول الثلاثاء (21 ايار 2019)، أنباء تحدثت عن احتجز محافظ كركوك نجم الدين كريم في مطار بيروت من قبل الانتربول، فيما نفى مكتب كريم تلك الانباء.

وأكد محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في تصريح نقلته قناة "كردستان 24"، أمس الأربعاء، أنه "حر" في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أكد أنه سيكون في أربيل قريباً.