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البرلمان يُصوت على السماح بتمثيل المسيحين والايزيدين والصابئة والكرد بلجنة الشهداء

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 وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت على السماح بتمثيل المكونات المسيحين والايزيدين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اضافة الى عملهم في اللجان الرئيسية".

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس 23 ايار 2019، جلسته الاعتيادية الـ21 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء، ومناقشة معالجة أزمة السكن، وتقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظاتوالاقضية رقم (12) لسنة 2018، ومناقشة موضوع عام بخصوص الأمراض السرطانية ومستشفى الطفل في البصرة.

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