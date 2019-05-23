بالفيديو: البصريون يعكسون أجمل صور التعايش السلمي في رمضان

رمضان يعكس صورة مكارم الأخلاق لأهالي البصرة، الذين يتسابق منهم ميسورو الحال لتقديم موائد الافطار الى الصائمين من أجل ثوابت إنسانية قبل أن تكون دينية.
الى ذلك، قد تختلف الطقوس في رمضان من منطقة لأخرى، لكن الفطرة تجمع النفوس ذاتها في وعي بعمق ما تمثله الأمنيات بالسلام على المدينة التي يتحدث فيها أهلها بلغة كل الانتماءات.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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