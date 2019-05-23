البديري يطالب بزيادة عدد ساعات تسويق محصولي الحنطة والشعير

واوضح ان "تلك المحاصيل تعتبر من المحاصيل الاستراتيجية وثبتت بأن المنتج المحلي يضاهي الاجنبي"، داعيا الحكومة "لان تكون جادة في المنتج المحلي واعطاءه الاهمية من خلال التسهيلات للمزارعين وزيادة ساعات عمل الموظفين لتقليل الزخم الكبير الخاصل على المراكز التسويقية".
واضاف ان" هناك جهات تعمل بكل قوة على عدم اعطاء اهمية للمنتج المحلي"، داعيا وزارتي التجارة والزراعة "لاعطاء الاهمي القصوى وتقديم التقارير اليومية عن تسويق المحصولين لارسال رسالة بان العراق متجه نحو الاكتفاء الذاتي".
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