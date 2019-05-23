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نواب عن كركوك يتفقون مع وزير الهجرة على تشكيل وفد لحل قضية الوافدين العرب

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وقالت حنا في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة نيابية من ممثلي المحافظة لحل الاشكالات الموجودة وحل قضية الوافدين العرب فيها وإعادة الأوضاع الى سابق عهدها قبل شهر تشرين الاول عام ٢٠١٦".

واضافت حنا، ان "الوفد بحث مع الوزير ملف العرب الوافدين وقضية توزيع الخيم على المتواجدين منهم في المناطق المتنازع عليها بناء على طلب راكان الجبوري محافظ كركوك والبالغ عددها 1500 خيمة كدفعة أولى إضافة إلى 5000 خيمة كدفعة ثانية لتوزيعها على الوافدين العرب الذين استلموا تعويضاتهم قبل عام 2014 ، وتم توطينهم في المناطق المتنازع عليها وبالأخص المناطق الكردية".

وبينت حنا، ان "الوزير وافق على طلب الوفد النيابي بالتريث في إجراءات تسليم الدفعة الثانية من خيم النازحين العرب في كركوك لحين تشكيل وفد نيابي من ممثلي المحافظة ومن وزارة الهجرة لدراسة هذه القضية وإيجاد حلول مناسبة ميدانيا من لجل تجنب اَي اجراءات تخلق المشاكل والاضطرابات بين مكونات كركوك في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة" .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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