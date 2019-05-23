واضافت حنا، ان "الوفد بحث مع الوزير ملف العرب الوافدين وقضية توزيع الخيم على المتواجدين منهم في المناطق المتنازع عليها بناء على طلب راكان الجبوري محافظ كركوك والبالغ عددها 1500 خيمة كدفعة أولى إضافة إلى 5000 خيمة كدفعة ثانية لتوزيعها على الوافدين العرب الذين استلموا تعويضاتهم قبل عام 2014 ، وتم توطينهم في المناطق المتنازع عليها وبالأخص المناطق الكردية".
وبينت حنا، ان "الوزير وافق على طلب الوفد النيابي بالتريث في إجراءات تسليم الدفعة الثانية من خيم النازحين العرب في كركوك لحين تشكيل وفد نيابي من ممثلي المحافظة ومن وزارة الهجرة لدراسة هذه القضية وإيجاد حلول مناسبة ميدانيا من لجل تجنب اَي اجراءات تخلق المشاكل والاضطرابات بين مكونات كركوك في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة" .
كانت هذه تفاصيل خبر نواب عن كركوك يتفقون مع وزير الهجرة على تشكيل وفد لحل قضية الوافدين العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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