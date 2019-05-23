وأضافت، أن "الأمر الآخر يتعلق بقيام مدير شركة نفط البصرة بإعفاء شركة البلال من الغرامات التأخيرية وبمبلغ مليون و٤٠٠ ألف دولار عن تأخير تنفيذ بعض فعاليات العقد المرقم ١٢٠ في ٢٠١٦ وإعادة تلك المبالغ لصالح الشركة بعد أن تم استقطاعها من قبل المشغل لحقل غرب القرنة ٢، وشركة لوك أويل وهو ما جاء مخالفاً لكتاب وزارة النفط الدائرة الاقتصادية المرقم ٤٤٩١٤ في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٧".
وتابعت المياحي: "وعليه نطالب الادعاء العام وهيئة النزاهة للتحقيق في هذه الخلافات والتي تسببت بهدر بالمال العام وخسارة وزارة النفط ملايين الدولارات لصالح تلك الشركات علما انه توجد ملفات اخرى قيد التدقيق والدراسة سوف يتم عرضها لاحقا على الراي العام بعد التاكد من كافة اولوياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تتهم مدير شركة نفط البصرة بالتسبب بـ'هدر' ملايين الدولارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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