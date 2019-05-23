صادقون تقدم طلبا لاضافة 'الخدمة الالزامية' الى الموظفين

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية وجيه عباس في موتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته الخليج 365، إن "كتلة صادقون تقدمت بطلب لرفع الغبن عن الموظف الذي قضى سنين من عمره في الخدمة الالزامية"، مبينا أن "الطلب تضمن اضافة الخدمة الالزامية للموظف لاغراض العلاوة والترفيع والترقية".
وأوضح أن ذلك "يأتي ضمن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في العدد 218 لسنة 2002 واستنادا الى المادة 120"، مشيرا الى ان "تقديم الطلب تم من اجل اقراره والغاء قرار مجلس قيادة الثورة الذي ينص بأن تحتسب الخدمة الالزامية بدلا عن التقاعد حصرا".
ولفت الى أن "التعديل يخدم العسكريين من مواليد الخمسينيات والستينات وبعض السبعينات وهو جزء من الحل ورفع الغبن عنهم".
وأوضح أن ذلك "يأتي ضمن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في العدد 218 لسنة 2002 واستنادا الى المادة 120"، مشيرا الى ان "تقديم الطلب تم من اجل اقراره والغاء قرار مجلس قيادة الثورة الذي ينص بأن تحتسب الخدمة الالزامية بدلا عن التقاعد حصرا".
ولفت الى أن "التعديل يخدم العسكريين من مواليد الخمسينيات والستينات وبعض السبعينات وهو جزء من الحل ورفع الغبن عنهم".
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