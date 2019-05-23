إغلاق شارع 'وايت هول' في لندن بسبب جسم مشبوه

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بإغلاق شارع وايت هول في لندن لأسباب أمنية. من جانبها، ذكرت الشرطة البريطانية أن الإغلاق مؤقت حتى الانتهاء من فحص جسم مشبوه، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".



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