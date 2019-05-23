البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، قبل قليل، جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب البدلاء، ومناقشة معالجة أزمة السكن، وتقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظاتوالاقضية رقم (12) لسنة 2018، ومناقشة موضوع عام بخصوص الأمراض السرطانية ومستشفى الطفل في البصرة.

