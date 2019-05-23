صحيفة: عبد المهدي سيزور عدة دول بعد الكويت بشأن التصعيد بين ايران وامريكا

واضاف ان "عبد المهدي يريد أن يقود وساطة بين الطرفين (واشنطن وإيران)، على أن يحصل على دعم وتحشيد من دول المنطقة"، مشيرا الى انه "سيقنع قادة دول المنطقة بأنّ الحرب ستكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها، ولن تكون أي دولة بمنأى عن أذيتها، ما يتطلّب وقفة من جميع الدول والضغط على واشنطن من جهة، وإيران من جهة أخرى".
وتابع ان "عبد المهدي سيزور عدة دول بعد الكويت، بشان ذلك".
واعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الاربعاء، ان الاخير عاد الى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الى الكويت، فيما اشار الى "اننا في مرحلة تصفير المشاكل بين العراق والكويت وقطعنا شوطا كبيرا وتجاوزنا الكثير من المسائل العالقة".
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