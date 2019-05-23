شركة يابانية تعلق عملياتها التجارية مع 'هواوي'

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن هذا القرار يستند إلى أن الإدارة الأميركية حظرت عملياً على مؤسساتها تزويد الشركة الصينية بالمكونات الضرورية للإنتاج. وتنشط شركة "باناسونيك" في مجال تزويد شركة "هواوي" الصينية بالمكونات الإلكترونية لمنتجاتها.



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